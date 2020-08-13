Україна почне видавати е-візи громадянам ще трьох країн

Громадяни Індії, ПАР і Філіппін зможуть дистанційно оформити візу
Міністерство закордонних справ України почне видавати електронні візи громадянам ще трьох країн. Мова йде про громадян Індії, Південної Африки і Філіппін.
Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС.
Повідомляється, що з 14 серпня МЗС України починає централізоване оформлення електронних віз громадянам Індії, ПАР і Філіппін
"Українська е-віза видається для поїздок в нашу країну з діловою, приватної, туристичною метою, на лікування, діяльності у сфері культури, науки, освіти, спорту, а також представникам іноземних ЗМІ", - йдеться в повідомленні.
У МЗС нагадують, що для оформлення електронної візи необхідно:
"У той же час для громадян зазначених держав також залишається в силі стандартний порядок оформлення українських віз у закордонних дипломатичних установах України", - додали в МЗС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна скасувала візи для туристів з Китаю.
У міністерстві вже заявили, що безвіз для Китаю не вплине на відносини України з іншими країнами.