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Безвиз для Китая не повлияет на отношения Украины с другими странами, - МИД

Украина, Киев, Четверг 30 июля 2020 01:09
Безвиз для Китая не повлияет на отношения Украины с другими странами, - МИД
Фото: аэропорт (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

В министерстве не увидели связи между отменой виз и политикой других стран по КНР

Предоставление безвизового режима въезда в Украину жителям Китая не повлияет на отношения с другими государствами. Введение безвиза для граждан является суверенным правом.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, передает "Радио Свобода".

В ведомстве отметили, что формирование и реализация визовой политики, в том числе, введение визового либо безвизового режима для граждан иностранных государств является суверенным правом каждого государства.

"Не усматривается никакой взаимосвязи между указанным решением Украины и политикой других стран по КНР. Соответственно, данное решение не может иметь влияния на отношения Украины с другими странами", - отметили в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвиза для граждан КНР, которые въезжают в Украину с туристической целью.

Ранее Зеленский ввел безвизовый режим для граждан Австралии, Новой Зеландии и стран Аравийского полуострова.

Украина также заявила, что ожидает смягчения визового режима для украинцев от Австралии, Кувейта и Саудовской Аравии.

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