Украина начнет погашать долги по пенсиям жителям ОРДЛО: Кабмин утвердил порядок

Кабинет министров утвердил порядок погашения задолженности по пенсиям жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это означает, что наконец появится механизм выплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы заседания правительства.

Согласно документам, пенсионные выплаты за прошлые периоды, в том числе начисленные на выполнение решений суда, проводятся получателям пенсий и ежемесячного пожизненного содержания по отдельной программе, предусмотренной в бюджете Пенсионного фонда на эту цель, за счет средств государственного бюджета на соответствующий год.

Также сообщается, что для реализации акта потребуется дополнительно 6,1 млрд гривен. По состоянию на апрель 2021 года в Пенсионном фонде учтено 76,7 млрд гривен пенсий, которые не были выплачены пенсионерам из ОРДЛО, которые не были взяты на учет на подконтрольной территории. При обращении их в органы ПФУ расходы нужно будет предусматривать в следующих бюджетных периодах.

Кроме того, этот порядок позволит получить невыплаченные пенсии в случае смерти пенсионера.

Фото: порядок выплаты пенсий