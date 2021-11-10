Україна почне погашати борги по пенсіях жителям ОРДЛО: Кабмін затвердив порядок

Кабінет міністрів затвердив порядок погашення заборгованості по пенсіях жителям окремих районів Донецької та Луганської областей. Це означає, що нарешті з'явиться механізм виплати.

Згідно з документами, пенсійні виплати за минулі періоди, у тому числі нараховані на виконання рішень суду, проводяться одержувачам пенсій та щомісячного довічного утримання за окремою програмою, передбаченою в бюджеті Пенсійного фонду на цю мету, за рахунок коштів державного бюджету на відповідний рік.

Також повідомляється, що для реалізації акту буде треба додатково 6,1 млрд гривень. Станом на квітень 2021 року в Пенсійному фонді обліковується 76,7 млрд гривень пенсій, які не були виплачені пенсіонерам з ОРДЛО, які не були взяті на облік на підконтрольній території. При зверненні їх до органів ПФУ витрати треба буде передбачати в наступних бюджетних періодах.

Крім того, цей порядок дозволить одержати невиплачені пенсії у разі смерті пенсіонера.

Фото: порядок виплати пенсій