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После реинтеграции: стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО

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Киев, Пятница 30 июля 2021 17:07
После реинтеграции: стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО Фото: вице-премьер Алексей Резников (facebook com reznikovoleksiі)
Автор: РБК-Украина

Украина погасит задолженность по невыплаченным пенсиям перед пенсионерами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после реинтеграции оккупированных территорий. Только после этого власти смогут провести верификацию всех пенсионеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс Украина" вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

В частности, он отметил, что на сегодня ничего не будут делать с тем, что пенсионерам в ОРДЛО с 2014 года не выплатили около 80 млрд гривен. Резников подчеркнул, что пенсии выплачиваются только тем, у кого есть статус переселенца. Но не все из них могут переехать на подконтрольную территорию, поскольку для них нет жилья.

"Каждый месяц мы выплачиваем около 3 млрд гривен. И после реинтеграции этих территорий мы проведем верификацию всех пенсионеров, разработаем механизм реструктуризации этой задолженности и будем выплачивать", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что для пенсионеров из ОРДЛО могут ввести удаленную идентификацию, чтобы они не теряли статус переселенца и не прекращались выплаты.

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