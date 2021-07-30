После реинтеграции: стало известно, когда отдадут невыплаченные пенсии в ОРДЛО

Украина погасит задолженность по невыплаченным пенсиям перед пенсионерами в отдельных районах Донецкой и Луганской областей после реинтеграции оккупированных территорий. Только после этого власти смогут провести верификацию всех пенсионеров.

В частности, он отметил, что на сегодня ничего не будут делать с тем, что пенсионерам в ОРДЛО с 2014 года не выплатили около 80 млрд гривен. Резников подчеркнул, что пенсии выплачиваются только тем, у кого есть статус переселенца. Но не все из них могут переехать на подконтрольную территорию, поскольку для них нет жилья.

"Каждый месяц мы выплачиваем около 3 млрд гривен. И после реинтеграции этих территорий мы проведем верификацию всех пенсионеров, разработаем механизм реструктуризации этой задолженности и будем выплачивать", - добавил министр.