Украина начинает закупку атомного тока с Беларуси, это остановит украинские АЭС, - нардеп

Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)

НЭК "Укрэнерго" планирует предоставить трейдерам доступ к сетям для импорта 2,4 ГВт электроэнергии из России и Беларуси начиная с 1 января, что приведет к остановке как минимум двух энергоблоков украинских АЭС.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Я предрекаю очень мощный энергетический кризис в январе. В лучшем случае - остановятся несколько энергоблоков АЭС и ТЭС, и миллиарды гривен утекут режимам Путина и Лукашенко, в худшем - будет блэкаут и дефолт украинских производителей. Еще будем грустить с вами за 2020 годом", - заявил нардеп.

По его информации, на 30 декабря НЭК "Укрэнерго" выставило на суточные аукционы 900 МВт для импорта из Беларуси и свыше 1500 МВт для импорта из РФ.

"Напомню в ноябре 2019 г. было продано 500 МВт мощности на импорт. Тогда рынок упал в кому. Были остановлены ТЭС, шахты, ветростанции, блоки АЭС. Все через импорт. А сегодня они хотят продать в 5 раз больше. Если бы продать. Там дохода Укрэнерго нет, меньше 1/10 копейки на киловатты", - подчеркнул нардеп.

Кучернеко также добавил, что первым импортный объем атомной энергии у режима Лукашенко законтрактовала компания "ЭРУ Трейдинг".

"По моим данным, первые мародеры, которые уже купили 100 МВт - это фирма "Эру Трейдинг" с неким Ярославом Мудрым во главе. Это те кто ничего не производит и ничем не рискует. Купил-продал", - отметил Кучеренко.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года, в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.

В декабре 2020 года НКРЭКУ сняла ограничения на импорт, а НЭК "Укрэнерго" продало доступ к межгосударственным электросетям для импорта из Беларуси в течение 2021 года.