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Украина начинает коммерческий экспорт электроэнергии в страны ЕС

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Украина, Вторник 28 июня 2022 14:19
Украина начинает коммерческий экспорт электроэнергии в страны ЕС Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Коммерческий экспорт электроэнергии из Украины в Европу начнется 30 июня. Все генерирующие компании будут иметь равный доступ к экспортной торговле благодаря аукционам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко в Facebook.

"ENTSO-E приняло долгожданное решение относительно официального старта с 30 июня 2022 года коммерческого экспорта электроэнергии из Украины в Европу. Начальный объем экспорта 100 МВт, и объемы будут увеличиваться постепенно, после ежемесячной оценки ENTSO-E влияния на европейскую энергосистему", - написал он.

По его словам, технически энергосистема Украины уже сейчас может обеспечить до 1690 МВт мощности для экспорта. После проведения дополнительных технических мероприятий пропускная способность для продажи электроэнергии за границу может вырасти до 4-5 ГВт.

"Все генерирующие компании будут иметь равный доступ к экспортной торговле электроэнергией благодаря прозрачным аукционам", - добавил министр.

Галущенко подчеркнул, что постепенное увеличение экспорта электроэнергии будет приносить энергорынку Украины средства, которые необходимы для стабилизации его финансового состояния.

"Европейские страны, в свою очередь, получат возможность обеспечить более стабильное энергоснабжение и, что самое важное, заместить российские энергоресурсы", - сообщил он.

Напомним, по данным Минэнерго, Украина своей электроэнергией может заместить поставки российского газа в Европу на 17% и помочь европейским партнерам избавиться от зависимости от энергоносителей из России.

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