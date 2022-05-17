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Экспорт электроэнергии из Украины может заместить поставки газа в Европу на 17%

Новина українською →
Киев, Вторник 17 мая 2022 10:37
Экспорт электроэнергии из Украины может заместить поставки газа в Европу на 17% Фото: Украина предлагает Европе свою электроэнергию вместо российского газа (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина своей электроэнергией может заместить поставки российского газа в Европу на 17%. И помочь европейским партнерам избавиться от зависимости от энергоносителей из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики.

Как заявил замминистра энергетики Николай Колесник на 25-й конференции Gazterm-2022 в Польше, российские нефть, газ и ядерное топливо стали оружием, которое используется против свободного мира.

"Отказ европейского бизнеса от российской энергии - это уже прагматичное коммерческое решение, ведь Россия давно перестала быть надежным и предсказуемым партнером. В то же время, для Европы независимость от российских энергоресурсов - это в первую очередь вопрос безопасности", - отметил он.

В то же время Украина остается надежным партнером Европы в сфере энергетики. И готова предложить около половины мощностей подземных хранилищ газа европейским компаниям для сезонных или стратегических запасов газа.

Кроме того, Украина готова помочь европейским странам избавиться от зависимости от российских энергоносителей благодаря экспорту электроэнергии.

"По нашим оценкам, электроэнергия из Украины может заместить около 17% экспортируемого в ЕС российского газа", - добавил Колесник.

Напомним, ранее сообщалось, что "Газпром" продолжает сокращать транзит газа по территории Украины.

Газовый вопрос остается чувствительным для европейских партнеров Украины, которые пока не готовы включать эмбарго на газ в санкционные пакеты.

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Российская Федерация Украина Электроэнергия Газ
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