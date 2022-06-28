Україна розпочинає комерційний експорт електроенергії до країн ЄС

Комерційний експорт електроенергії з України до Європи розпочнеться 30 червня. Усі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі завдяки аукціонам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка у Facebook .

"ENTSO-E ухвалило довгоочікуване рішення щодо офіційного старту з 30 червня 2022 року комерційного експорту електроенергії з України до Європи. Початковий обсяг експорту 100 МВт, і обсяги збільшуватимуться поступово, після щомісячної оцінки ENTSO-E впливу на європейську енергосистему", - написав він.

За його словами, технічно енергосистема України вже зараз може забезпечити до 1690 МВт потужності для експорту. Після здійснення додаткових технічних заходів пропускна спроможність для продажу електроенергії за кордон може зрости до 4-5 ГВт.

"Всі генеруючі компанії матимуть рівний доступ до експортної торгівлі електроенергією завдяки прозорим аукціонам", - додав міністр.

Галущенко наголосив, що поступове збільшення експорту електроенергії приноситиме енергоринку України кошти, які необхідні для стабілізації його фінансового стану.

"Європейські країни, своєю чергою, отримають змогу забезпечити більш стабільне енергопостачання та, що найважливіше, замістити російські енергоресурси", - повідомив він.