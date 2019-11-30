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Украина может начать выгодные Трампу расследования, - CNN

Новости » Политика     30.11.2019 - 08:24
Украина может начать выгодные Трампу расследования, - CNN
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Пока неизвестно, каких именно вопросов будут касаться расследования

Украинские власти могут объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным телеканала, представители украинских властей консультируются относительно того, как улучшить отношение Трампа к Украине, в частности, официальные лица не исключают начало новых расследований, которые могут быть выгодны президенту США. Однако пока не понятно, каких вопросов будут касаться возможных расследования.

"По словам одного из источников, украинские официальные лица отметили, что возможны расследования должны иметь отношение к текущим событиям, а не только к тем, которые были в прошлом", - говорится в материале телеканала.

Кроме того, источники отмечают, что украинские власти понимают зависимость от поддержки Вагингтона в сфере безопасности и рассчитывает на расширение помощи со стороны Белого дома. Однако взаимодействие между странами затрудняет то, что американские чиновники, отвечавшие за сявзи с Украиной, потеряли доверие Трампа после показаний в рамках импичмента.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не вмешивается в избирательный процесс Соединенных Штатов Америки. Также глава государства опроверг блокирование военной помощи со стороны Вашингтона.

Также РБК-Украина писало, что военная помощь Украине была заморожена в день телефонного разговора Трампа с Зеленским. Решение о приостановлении выплат было принято через несколько часов после разговора президентов 25 июля.

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