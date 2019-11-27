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Трамп заявил, что не отправлял в Украину по делу Байдена своего адвоката

Новости » Политика     27.11.2019 - 06:46
Трамп заявил, что не отправлял в Украину по делу Байдена своего адвоката
Фото: Руди Джулиани и Дональд Трамп (GettyImages)

По словам Трампа, ему не известно о клиентах Джулиани в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Об этом пишет агентство Bloomberg.

На вопрос о том, чем Джулиани занимался в Украине, президент США ответил, что об этом лучше спросить у самого адвоката.

"Я не давал ему таких поручений... У Руди есть другие клиенты, помимо меня. За годы он много работал в Украине", - сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что считает Джулиани борцом с преступностью.

Напомним, недавно появилась информация, что Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США располагает аудио- и видеозаписями и фотографиями по "украинскому вопросу", предоставленными Львом Парнасом, партнером личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Известно, что эти материалы касаются бывшего-вице президента США Джо Байдена и данных о возможном влиянии на Украину со стороны Трампа для его выгоды.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Якобы Трамп пытался заручиться помощью Киева, чтобы переизбраться на второй срок в 2020 году.

Предполагалось, что Трамп при содействии Джулиани добивался от Зеленского расследования действий сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи. Это стало причиной начала процедуры импичмента.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.

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