Блокирование помощи Украине согласовали в день разговора Трампа с Зеленским

Иллюстративное фото (facebook.com/POTUS)

Вопрос о приостановке военной помощи Украине обсуждался еще в начале июля

Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в Вашингтоне 25 июля, в день телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По данным документов, которые поступили в бюджетный комитет Палаты представителей, Административно-бюджетное управление США подписало указ о приостановке военной помощи Украине суммой в 250 млн долларов через несколько часов после телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В документах также говорится, что изначально вопрос приостановки военной помощи обсуждался в начале июля. А за неделю до телефонного разговора президентов, 18 июля, на одном из совещаний говорилось, что помощь замораживается из-за решения Белого дома.

"Ведомство будет и впредь использовать имеющиеся полномочия для того, чтобы средства налогоплательщиков тратились в соответствии с законом и приоритетами, определенными президентом (США - ред.)", - заявил представитель бюджетного управления, комментируя ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральный суд США обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, касающиеся приостановления военной помощи Украине.

Как известно, задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Во время открытых слушаний в Конгрессе посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что приостановка военной помощи для Украины со стороны США была по указанию Трампа, который требовал начать расследование против бывшего вице-премьера Джо Байдена.