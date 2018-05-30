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Україна почала стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому" в країнах Європи

НовиниЕнергетика    30.05.2018 - 13:59
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Сьогодні розпочалося обтяження акцій та інших активів "Газпрому"

Україна почала стягнення 2,6 млрд доларів з російського "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу у Швейцарії, Великій Британії та Нідерландах. Про це заявив президент України Петро Порошенко на зустрічі з головою НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим.

"Процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому" перейшов у практичну площину - сьогодні було розпочато обтяження акцій та інших активів "Газпрому" в країнах Європи, зокрема в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах", - повідомив Порошенко.

Крім того, він зазначив, що українська сторона не повинна зупинятися на цих трьох країнах.

"Друга позиція, щоб мова йшла і про активи, я не виключаю, що включно з акціями "Північного потоку", "Північного потоку-2" і грошових коштів, які мають високу ліквідність і швидко забезпечать виконання рішень", - додав Порошенко.

 

 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що акції "Північного потоку" і "Північного потоку-2" можуть заарештувати. При цьому джерела РБК-Україна, знайомі з ситуацією, підтверджують, що робота в цьому напрямку ведеться, але поки не відомо підсумкове рішення.

 

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Теги публікації: Газпром, Порошенко Петро, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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