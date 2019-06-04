Украина начала выступление в суде ООН по иску против РФ

Фото: Елена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Задача Украины - представить Международному суду ООН и миру украинское дело без манипуляций России

Международный суд ООН должен принять решение о том, что он имеет юрисдикцию рассматривать дело по иску Украины относительно нарушения Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом заявила во время открытого слушания в Гааге в своем вступительном заявлении заместитель главы МИД Елена Зеркаль и написала об этом в Facebook.

По ее словам, на слушаниях в Гааге задача Украины - представить Международному суду ООН и миру украинское дело без манипуляций России. И показать, что суд имеет полную юрисдикцию рассматривать его по существу. Он добавила что, вчера во время представления своих возражений Россия показала пренебрежение к международному праву и народу Украины. В частности, она заявила, что Россия стремится избежать ответственности.

"Это затягивание процесса с целью избежания ответственности за свое незаконное поведение. Это изуродование принципов международного права с целью легитимизации собственной разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов", - сказала она.

По словам Зеркаль, Россия также вводит суд в заблуждение относительно выполнения ею приказа суда о временных мерах.

"Выступая перед вами, я должна выразить возмущение Украины по поводу неуважения, которое проявляет Россия к обязательному приказу этого суда. Ситуация была неотложной два года назад и сегодня стала еще более неотложной. Запрет Меджлиса остается в силе, а украиноязычное образование в Крыму нечего и искать. Детей крымских татар учат по новым учебникам, в которых оправдывается сталинская массовая депортация их народа в 1944 году", - отметила Зеркаль.

Напомним, Международный суд ООН в Гааге вчера начал рассмотрение возражений России относительно наличия в юрисдикции суда по иску Украины. Украина предстала перед международным судом по своему первому делу относительно применения и толкования Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую передали на рассмотрение в суд еще до начала 2017 года.