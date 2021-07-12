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Украина начала строительство автомагистрали Киев - Кишинев, - Зеленский

Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина приступила к строительству современной автомагистрали, которая соединит Киев и Кишинев. Кроме того, через реку Днестр возводится пограничный мостовый переход.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму телефонной беседы президентов Украины и Молдовы Владимира Зеленского и Майи Санду.

"Украина уже начала строительство современной магистрали, которая соединит Киев и Кишинев, и строительство пограничного мостового перехода через реку Днестр", - отметили в Офисе президента.

В ходе беседы Зеленский и Санду обсудили необходимость активизации украинско-молдавского экономического сотрудничества.

Кроме того, глава государства поздравил Санду с успешным проведением парламентских выборов в Молдове.

Напомним, о планах построить мост через Днестр в Молдову в январе 2021 года сообщил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Отметим, ранее молдавский президент Майя Санду предлагала создать "круг доверия" Румыния-Молдова-Украина.

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Владимир ЗеленскийМолдоваСанду