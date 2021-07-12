Україна почала будівництво автомагістралі Київ - Кишинів, - Зеленський

Україна приступила до будівництва сучасної автомагістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів. Крім того, через річку Дністер зводиться прикордонний мостовий перехід.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стенограму телефонної бесіди президентів України та Молдови Володимира Зеленського та Маї Санду.
"Україна вже почала будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів, і будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер", - зазначили в офісі президента.
В ході бесіди Зеленський і Санду обговорили необхідність активізації українсько-молдавського економічного співробітництва.
Крім того, глава держави привітав Санду з успішним проведенням парламентських виборів у Молдові.
Нагадаємо, про плани побудувати міст через Дністер до Молдови в січні 2021 року повідомив заступник голови офісу президента Ігор Жовква.
Зазначимо, раніше Молдавський президент Мая Санду пропонувала створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна.