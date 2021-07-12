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Україна почала будівництво автомагістралі Київ - Кишинів, - Зеленський

Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна приступила до будівництва сучасної автомагістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів. Крім того, через річку Дністер зводиться прикордонний мостовий перехід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стенограму телефонної бесіди президентів України та Молдови Володимира Зеленського та Маї Санду.

"Україна вже почала будівництво сучасної магістралі, яка з'єднає Київ і Кишинів, і будівництво прикордонного мостового переходу через річку Дністер", - зазначили в офісі президента.

В ході бесіди Зеленський і Санду обговорили необхідність активізації українсько-молдавського економічного співробітництва.

Крім того, глава держави привітав Санду з успішним проведенням парламентських виборів у Молдові.

Нагадаємо, про плани побудувати міст через Дністер до Молдови в січні 2021 року повідомив заступник голови офісу президента Ігор Жовква.

Зазначимо, раніше Молдавський президент Мая Санду пропонувала створити "коло довіри" Румунія-Молдова-Україна.

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Володимир ЗеленськийМолдоваСанду