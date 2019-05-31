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Украина начала переговоры о безвизе с Коста-Рикой

Новости » Общество    31.05.2019 - 10:22
Украина начала переговоры о безвизе с Коста-Рикой
Фото: встреча дипломатов (facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України)

Украина и Коста-Рика впервые провели консульские переговоры

Украинская сторона начала переговоры о введении безвизового режима с Коста-Рикой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства иностранных дел Украины.

Сообщается, что впервые в истории отношений между Украиной и Коста-Рикой прошли консульские консультации. В частности, стороны проанализировали состояние и перспективы сотрудничества в визово-миграционной сфере, рассмотрели вопросы защиты прав граждан и компаний.

Кроме того, для институализации решение коста-риканской стороны по безвизовому режиму с Украиной достигли соглашения о заключении договора о безвизе.

Украина начала переговоры о безвизе с Коста-Рикой

 

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Мексика начали подготовку к введению безвизового режима.

Ранее также стало известно, что в Евросоюзе число беженцев из безвизовых стран достигло пика. На граждан этих стран по состоянию на начало года приходилось 24% от общего количества заявок на получение убежища в ЕС. Значительное количество таких заявок поступило от граждан Албании, Молдовы и Грузии. Кроме того, растет количество мигрантов из стран Латинской Америки.

 

Украина вводит безвиз с еще одной страной Карибского бассейна
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