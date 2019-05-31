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Україна почала переговори про безвіз з Коста-Рікою

Новини » Суспільство    31.05.2019 - 10:22
Україна почала переговори про безвіз з Коста-Рікою
Фото: зустріч дипломатів (facebook.com/Департамент-консульської-служби-МЗС-України)

Україна і Коста-Ріка вперше провели консульські переговори

Українська сторона розпочала переговори про запровадження безвізового режиму з Коста-Рікою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що вперше в історії відносин між Україною і Коста-Рікою пройшли консульські консультації. Зокрема, сторони проаналізували стан та перспективи співпраці у візово-міграційній сфері, розглянули питання захисту прав громадян і компаній.

Крім того, для інституалізації рішення коста-риканської сторони щодо безвізового режиму з Україною досягли угоди про укладення договору про безвіз.

Україна почала переговори про безвіз з Коста-Рікою

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і Мексика почали підготовку до введення безвізового режиму.

Раніше також стало відомо, що в Євросоюзі число біженців з безвізових країн досягло піку. На громадян цих країн станом на початок року припадало 24% від загальної кількості заявок на отримання притулку в ЄС. Значна кількість таких заявок надійшла від громадян Албанії, Молдови та Грузії. Крім того, зростає кількість мігрантів з країн Латинської Америки.

 

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Новини України Безвізовий режимКоста-РикаБезвиз
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