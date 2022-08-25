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Украина начала готовить новую программу с МВФ

Фото: новая программа с МВФ начала готовиться в Украине (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров переформировывал рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом, которая была создана в 2020 году. Группа будет готовить новую программу с МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 23 августа 2022 г. № 942.

Согласно решению, возглавляет группу правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца. В группу вошли представители Минфина, НБУ, Минюста, "Нафтогаза", Минэнерго и других ведомств.

Группа получила задание "наработки основных параметров будущей совместной с МВФ программы сотрудничества".

Кроме определения основных параметров программы, группа также пропишет "обязательства украинской стороны".

Согласно решению, председатель рабочей группы может принять решение о проведении заседания в режиме реального времени (он-лайн) с использованием соответствующих технических средств, в частности через Интернет.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в министерстве рассчитывают получить от Международного валютного фонда (МВФ) по новой программе как минимум больше, чем Украина должна уплатить Фонду по долгам.

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МВФ