Україна почала готувати нову програму з МВФ

Кабінет міністрів переформовував робочу групу з питань координації переговорного процесу з Міжнародним валютним фондом, яка була створена у 2020 році. Група готуватиме нову програму з МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 23 серпня 2022 р. № 942 .

Згідно з рішенням, голова робочої групи може прийняти рішення про проведення засідання в режимі реального часу (он-лайн) із використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

Згідно з рішенням, очолює групу урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца. До групи увійшли представники Мінфіну, НБУ, Мінюсту, "Нафтогазу", Міненерго та інших відомств.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у міністерстві розраховують отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) за новою програмою як мінімум більше, ніж Україна має сплатити Фонду за боргами.

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