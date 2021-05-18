Украина с начала года сократила производство молока, мяса и яиц

По данным статистического ведомства, за первые четыре месяца 2021 года живая масса сельскохозяйственных животных, реализованных на убой упала на 3,6% до 1116,4 тысяч тонн.

Объем производства (валовой надой) молока от сельскохозяйственных животных всех видов упал на 5,2% до 2519,3 тысяч тонн.

Количество полученных яиц от птицы домашней сократилось на 13,8% до 4581,9 млн штук.