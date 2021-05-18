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Украина с начала года сократила производство молока, мяса и яиц

Автор: Александр Белоус

Производство продукции животноводства в Украине продолжает сокращаться. Самое большое сокращение за январь-апрель 2021 года зафиксировано в производстве яиц.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, за первые четыре месяца 2021 года живая масса сельскохозяйственных животных, реализованных на убой упала на 3,6% до 1116,4 тысяч тонн.

Объем производства (валовой надой) молока от сельскохозяйственных животных всех видов упал на 5,2% до 2519,3 тысяч тонн.

Количество полученных яиц от птицы домашней сократилось на 13,8% до 4581,9 млн штук.

Напомним, оптовые цены производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий цены в апреле 2021 года в сравнении с апрелем прошлого года выросли на 28,4%, в том числе в пределах Украины - на 20,8%, за пределы Украины - на 54,7%.

Больше всего выросли цены в производстве сахара - на 68,9%, в том числе внутри Украины - на 72,1%.

Отметим, в апреле 2021 года среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 118,5 пунктов, что на 30,8% выше показателя за апрель прошлого года.

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Новости Украины производствопродуктыГосударственная служба статистики