Україна з початку року скоротила виробництво молока, м'яса та яєць

За даними статистичного відомства, за перші чотири місяці 2021 року жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій впала на 3,6% до 1116,4 тисяч тон.

Обсяг виробництва (валовий надій) молока від сільськогосподарських тварин усіх видів впав на 5,2% до 2519,3 тисяч тон.

Кількість одержаних яєць від птиці свійської скоротилася на 13,8% до 4581,9 млн штук.