Україна з початку року скоротила виробництво молока, м'яса та яєць

Виробництво продукції тваринництва в Україні продовжує скорочуватися. Найбільше скорочення за січень-квітень 2021 року зафіксоване у виробництві яєць.
Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).
За даними статистичного відомства, за перші чотири місяці 2021 року жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій впала на 3,6% до 1116,4 тисяч тон.
Обсяг виробництва (валовий надій) молока від сільськогосподарських тварин усіх видів впав на 5,2% до 2519,3 тисяч тон.
Кількість одержаних яєць від птиці свійської скоротилася на 13,8% до 4581,9 млн штук.
Нагадаємо, оптові ціни виробників харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни у квітні 2021 року в порівнянні з квітнем минулого року зросли на 28,4%, у тому числі в межах України - на 20,8%, за межі України - на 54,7%.
Найбільше зросли ціни у виробництві цукру - на 68,9%, у тому числі всередині України - на 72,1%.
Відзначимо, у квітні 2021 року середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 118,5 пунктів, що на 30,8% вище показника за квітень минулого року.