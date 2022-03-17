Украина и МВФ свернули программу Stand-by после выделения экстренной помощи на 1,4 млрд долларов

Украина и Международный валютный фонд свернули программу Stand-by, которая должна была действовать до июня 2022 года. Вместо этого МВФ выделил Украине 1,4 млрд долларов экстренного финансирования.
Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью РБК-Украина.
"Мы с главой Нацбанка попросили свернуть эту программу и запросили программу экстренной помощи Rapid Financing Instrument (RFI). Эту программу на 1,4 млрд долларов мы уже получили. Деньги зашли на казначейский счет на прошлой неделе", - сказал он.
Как отметил Марченко, "нужно отдать должное МВФ за то, что эта программа была развернута очень быстро".
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.