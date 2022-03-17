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Україна і МВФ згорнули програму Stand-by після виділення екстреної допомоги на 1,4 млрд доларів

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Україна і Міжнародний валютний фонд згорнули програму Stand-by, яка повинна була діяти до червня 2022 року. Замість цього МВФ виділив Україні 1,4 млрд доларів екстреного фінансування.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми з головою Нацбанку попросили згорнути цю програму і запросили програму екстреної допомоги Rapid Financing Instrument (RFI). Цю програму на 1,4 млрд доларів ми вже отримали. Гроші зайшли на казначейський рахунок минулого тижня", - сказав він.

Як зазначив Марченко,"потрібно віддати належне МВФ за те, що ця програма була розгорнута дуже швидко".

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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