Україна і МВФ згорнули програму Stand-by після виділення екстреної допомоги на 1,4 млрд доларів

Україна і Міжнародний валютний фонд згорнули програму Stand-by, яка повинна була діяти до червня 2022 року. Замість цього МВФ виділив Україні 1,4 млрд доларів екстреного фінансування.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ми з головою Нацбанку попросили згорнути цю програму і запросили програму екстреної допомоги Rapid Financing Instrument (RFI). Цю програму на 1,4 млрд доларів ми вже отримали. Гроші зайшли на казначейський рахунок минулого тижня", - сказав він.
Як зазначив Марченко,"потрібно віддати належне МВФ за те, що ця програма була розгорнута дуже швидко".
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