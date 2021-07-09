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Украина и МВФ достигли компромисса: соглашение ждут в ближайшее время

Автор: РБК-Украина

Украина на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигла компромисса по ряду вопросов. Стороны договорились о совместной работе, чтобы достичь соглашения о пересмотре программы сотрудничества в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства финансов.

Сообщается, что во время рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ. Переговоры позволили согласовать позиции сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросы независимости НАБУ.

"Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ. Экономическая ситуация в стране улучшается, но для обеспечения макроэкономической стабильности Украины чрезвычайно важно быть в программе сотрудничества с МВФ", - отметил Марченко.

Но эксперты МВФ отметили, что решения Конституционного суда Украины привели к откату антикоррупционных усилий, что требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.

"Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения staff level agreement в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Офисе президента рассчитывали, что предварительное соглашение с МВФ по итогам пересмотра программы для следующего транша подпишут до конца июля.

Подробнее о ситуации с программой МВФ читайте в материале "МВФ на паузе. Где Украине взять деньги, чтобы рассчитаться с долгами".

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