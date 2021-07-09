Україна та МВФ досягли компромісу: угода очікують найближчим часом

Повідомляється, що під час робочого візиту до США міністр фінансів Сергій Марченко провів ряд зустрічей з представниками МВФ. Переговори дозволили узгодити позиції сторін і досягти компромісу з низки питань, зокрема, антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ.

"Підтримка МВФ дуже важлива для України. І я вдячний за підтримку в проведенні реформ. Економічна ситуація в країні поліпшується, але для забезпечення макроекономічної стабільності України надзвичайно важливо бути в програмі співпраці з МВФ", - зазначив Марченко.

Але експерти МВФ зазначили, що рішення Конституційного суду України призвели до відкату антикорупційних зусиль, що вимагає відповідної реакції з боку української влади.

"Сторони домовилися про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення staff level agreement найближчим часом", - йдеться в повідомленні.