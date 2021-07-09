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Україна та МВФ досягли компромісу: угода очікують найближчим часом

Автор: РБК-Україна

Україна на переговорах з Міжнародним валютним фондом (МВФ) досягла компромісу з низки питань. Сторони домовилися про спільну роботу з метою досягнення угоди про перегляд програми співпраці найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів.

Повідомляється, що під час робочого візиту до США міністр фінансів Сергій Марченко провів ряд зустрічей з представниками МВФ. Переговори дозволили узгодити позиції сторін і досягти компромісу з низки питань, зокрема, антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ.

"Підтримка МВФ дуже важлива для України. І я вдячний за підтримку в проведенні реформ. Економічна ситуація в країні поліпшується, але для забезпечення макроекономічної стабільності України надзвичайно важливо бути в програмі співпраці з МВФ", - зазначив Марченко.

Але експерти МВФ зазначили, що рішення Конституційного суду України призвели до відкату антикорупційних зусиль, що вимагає відповідної реакції з боку української влади.

"Сторони домовилися про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення staff level agreement найближчим часом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента розраховували, що попередню угоду з МВФ за підсумками перегляду програми для наступного траншу підпишуть до кінця липня.

Детальніше про ситуацію з програмою МВФ читайте в матеріалі "МВФ на паузі. Де Україні взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами".

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