Желательно, чтобы сделка с МВФ была подписана до конца июля, - ОП
На данный момент продолжаются технические консультации с Международным валютным фондом (МВФ) о подписании предварительного соглашения о продлении программы сотрудничества с Фондом. Желательно, чтобы такое соглашение было подписано до конца июля.
Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, информирует пресс-служба ОП.
Staff level agreement - это соглашение, которое предварительно подписывается между Украиной и МВФ. Это предварительное понимание относительно того, каким образом будет построена программа сотрудничества с МВФ.
"В текущем году есть два периода пиковой нагрузки на госбюджет из-за необходимости выплат по государственному долгу: в марте, который уже успешно пройден, и в сентябре, который еще впереди. Поэтому желательно, чтобы соглашение с МВФ было подписано до конца июля", - отметил Устенко.
Ранее глава НБУ отметил, что Украина пропорционально своей квоте может получить около 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Международного валютного фонда.
РБК-Украина писало, что Украина может рассчитывать на два транша МВФ.