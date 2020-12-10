Украина и Молдова проведут "глубокие консультации" об евроинтеграции

Украина и Молдова планируют провести глубокие двусторонние консультации. На них стороны обсудят вопрос европейской интеграции.

Об этом во время брифинга в Кишиневе заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Украина и Молдова хотят увеличить объемы торговли между странами, а также реализовать более амбициозные проекты в сфере инфраструктуры.

"Мы должны совместно решить хронические проблемы, которые существуют и которые мы унаследовали. И надо двигаться вперед. Я также надеюсь что мы будем совместно работать над повесткой дня между нашими странами и Европейским союзом. Одна из наших договоренностей заключается в том, что мы проведем глубокие двусторонние консультации по европейской интеграции", - сказал Кулеба.

Напомним, Кулеба 9-10 декабря находится с рабочим визитом в Молдове. Во время визита глава украинского МИД проведет встречу с новоизбранным президентом Молдовы Майей Санду. Среди вопросов, которые планируют обсудить - безопасность Украины и Молдовы.

Ранее РБК-Украина писало, что Украина пригласила Молдову присоединиться к Крымской платформе.