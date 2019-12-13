Украина и Молдова подписали меморандум по газу

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы подписали в Кишиневе Меморандум о сотрудничестве в области безопасности поставок газа. Об сообщила представитель Энергетического сообщества Светлана Карпишина на своей странице в Facebook.

В то же время она выразила надежду, что до необходимости реализовывать положение меморандума дело не дойдет.

Как сообщают местные СМИ, премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил, что Украина готова снабжать Молдову газом и электроэнергией в исключительном режиме, на случай если все другие сценарии газоснабжения страны не будут выполнены.

По его словам, 12 декабря во время визита в Киев, были согласованы все аспекты поставок газа альтернативными маршрутами в реверсивном режиме. "Хочу еще раз с удовлетворением заявить, что соседняя Украина готова оказать нам эту помощь", - сказал Кику.

Однако он по-прежнему надеется, что Россия и Украина достигнут соглашения о транзите российского газа через Украину.

Отметим, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Молдове 50 млн долларов для обеспечения альтернативных закупок газа в течение месяца в НАК "Нафтогаз Украины" в случае прекращение транзита газа через Украину.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины поручил содействовать импорту Молдовой газа без участия российского "Газпрома".