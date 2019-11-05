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Україна готова до більш глибокої секторальної інтеграції з ЄС, - Пристайко

Новини » Політика     05.11.2019 - 16:05
Україна готова до більш глибокої секторальної інтеграції з ЄС, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Глава українського МЗС Вадим Пристайко провів зустріч з колегами з Молдови і Грузії в Швеції

Україна, Молдова і Грузія готові до більш глибокої секторальної інтеграції з Європейським союзом в сферах енергетики, торгівлі, транспорту, цифрової економіки, митного співробітництва та співпраці у сфері безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міністерства закордонних справ.

Повідомляється, що глава МЗС України Вадим Пристайко в Стокгольмі (Швеція) обговорив подальший розвиток ініціативи ЄС "Східне партнерство" з главами МЗС Молдови і Грузії Миколу Попеску і Давидом Залкалиани.

"Міністр зазначив, що Україна, Молдова і Грузія готові до більш глибокої секторальної інтеграції з ЄС у сферах енергетики, торгівлі, транспорту, цифрової економіки, митної та безпеки співробітництва. Міністри також обговорили створення в рамках СП додаткового формату взаємодії з участю України, Грузії і Молдови", - повідомили в МЗС.

Україна готова до більш глибокої секторальної інтеграції з ЄС, - Пристайко

Фото: зустріч Пристайко з Залкалиани і Попеску (facebook.com/UkraineMFA)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розраховує на особливий формат співпраці з ЄС. За словами прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, також Кабмін сподівається на підписання угоди про промислове безвизе з ЄС.

Також РБК-Україна писало, що інтеграція України в Євросоюз залишається безумовним курсом. Як повідомив віце-прем'єр-міністр Дмитро Кулеба, ЄС повинен продовжувати йти назустріч українським прагненням.

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