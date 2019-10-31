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В Кабмине рассчитывают на особый формат сотрудничества Украины и ЕС

Новости » Политика     31.10.2019 - 15:59
В Кабмине рассчитывают на особый формат сотрудничества Украины и ЕС
Фото: Алексей Гончарук и Кристиан Даниэльсон (kmu.gov.ua)

Также в Кабмине выразили надежду на подписание соглашение о промышленном безвизе

Украина рассчитывает на особый формат сотрудничества с Европейским союзом, а также на подписание соглашения о промышленном безвизе. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с Генеральным директором Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристианом Даниэльсоном, передает пресс-служба Кабинета министров.

По его словам, Украина надеется на особый формат партнерства в рамках Восточного партнерства. Он также заявил, что страна заинтересована в заключении АСАА - соглашения о так называемом "промышленном безвизе".

"Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы доказываем это своими действиями. Через 5 лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И в этом мы нуждаемся в вашей помощи", - заявил Гончарук.

Даниэльсон согласился обсудить реализацию этого процесса позже.

Напомним, в июне парламент принял закон о "промышленном безвизе", который должен значительно упростить доступ украинской продукции на международные и европейские рынки.

Напомним, ранее правительство подписало меморандум с китайской компанией о строительстве киевской кольцевой дороги. Дорога станет концессионной. К строительству планируют приступить в следующем году.

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