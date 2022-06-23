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Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение

Фото: министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну (midr.gov.md)
Автор: Иван Носальский

Украина и Молдова приняли решение восстановить железнодорожное сообщение между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Молдовы.

"Маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (Украина) - Бессарабка (Молдова) будет открыт этой осенью, согласно меморандуму о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и регионального развития Молдовы и Министерством инфраструктуры Украины", - сказано в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что Молдова планирует экспортировать и импортировать товары после возобновления железнодорожного сообщения через украинский порт Измаил на Дунае. А Украина сможет наладить импорт в Молдову и ЕС.

Также Мининфраструктуры добавляет, что Молдова построит 1,2 км путей, а Украина - около 23 км.

Напомним, ранее стало известно, что в Молдове запретили транслировать российские новости. Президент страны Майя Санду подписала соответствующий закон.

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