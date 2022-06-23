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Україна та Молдова домовилися відновити залізничне сполучення

Фото: міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури Молдови Андрій Спину (midr.gov.md)
Автор: Іван Носальський

Україна та Молдова вирішили відновити залізничне сполучення між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури Молдови.

"Маршрут вантажних поїздів на залізничній ділянці Березино (Україна) - Бессарабка (Молдова) буде відкрито цієї осені, згідно з меморандумом про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури та регіонального розвитку Молдови та Міністерством інфраструктури України", - сказано у повідомленні відомства.

При цьому наголошується, що Молдова планує експортувати та імпортувати товари через український порт Ізмаїл на Дунаї після відновлення залізничного сполучення. А Україна зможе налагодити імпорт до Молдови та ЄС.

Також Мінінфраструктури додає, що Молдова збудує 1,2 км шляхів, а Україна - близько 23 км.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Молдові заборонили транслювати російські новини. Президент країни Майя Санду підписала відповідний закон.

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