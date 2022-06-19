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В Молдове запретили показывать российские новости

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Кишинев, Воскресенье 19 июня 2022 11:53
В Молдове запретили показывать российские новости Фото: президента Молдовы Майя Санду (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Молдове запретили транслировать российские новости. Президент страны Майя Санду подписала соответствующий закон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета по телевидению и радио Лилиану Вицу в эфире Rlive.

Закон вступит в силу со следующей недели. Документ запрещает молдовским телеканалам транслировать новостные и аналитические программы России, а также российские военные фильмы.

Кроме того, документ определяет понятие "дезинформация", которая несет угрозу информационной безопасности. Речь идет об информации, которая "оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы".

Напомним, что парламент Молдовы утвердил закон об ограничении трансляции контента из РФ.

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