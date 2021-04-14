Украина могла освободить Крым, Луганск и Славянск еще весной 2014, - Лапутина

Украинская армия и спецслужбы могли освободить Крым , Луганск и Славянск еще на раннем этапе антитеррористической операции весной 2014 года. По ее мнению, тогдашней власти "не хватило силы воли".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Отметим, Лапутина является генерал-майором СБУ, с 2010 по 2012 была замначальника Центра специальных операций "А" СБУ, весной 2014 составе объединенной группы СБУ принимала участие в защите аэродрома Краматорска, вела переговоры с представителями "ЛДНР", с сентября по декабрь 2014 года возглавляла оперативную группу СБУ в зоне АТО, после была назначена замначальника контрразведки.

По ее мнению, на раннем этапе АТО у российского боевика Игоря Гиркина ("Стрелков") не было силового резерва в Славянске, и украинские спецслужбы разработали план взятия города в кольцо.

"Ведь со стороны Изюма стояли наши военные, а на другой части (Краматорского, - ред.) аэродрома располагались силы специальных операций. План был следующий: довооружиться, доукомплектовать силы на краматорском аэродроме. Далее силой ударной группировки с позиций Краматорска и тех войск, которые стояли со стороны Изюма, окружить Славянск и отработать террористов по секторам. Но этот план не был принят", - рассказала Лапутина.

Она уточнила, что план разрабатывали "Альфа" (Центр специальных операций "А" СБУ), Национальная гвардия и военные. Кроме того, по ее словам, была возможность освободить захваченные административные здания в Славянске, однако в нужное время спецслужбам не дали команду.

Также Лапутина отметила, что СБУ предлагала нейтрализацию захвата Верховной рады Крыма, противоправных действий лидеров сепаратистов Сергея Аксенова и Владимира Константинова.

"Думаю, что не вкуси Россия тогда эйфории в Крыму, она не пошла бы далее. Однако людям, которые взяли ответственность за страну в тот очень сложный период, не хватало силы воли и твердости", - добавила министр.