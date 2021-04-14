Україна могла звільнити Крим, Луганськ і Слов'янськ ще навесні 2014, - Лапутіна

Українська армія і спецслужби могли звільнити Крим , Луганськ і Слов'янськ ще на ранньому етапі антитерористичної операції навесні 2014 року. На її думку, тодішній влади "не вистачило сили волі".

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Зазначимо, Лапутіна є генерал-майором СБУ, з 2010 по 2012 була заступником начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ, навесні 2014 складі об'єднаної групи СБУ брала участь у захисті аеродрому Краматорська, вела переговори з представниками "ЛДНР", з вересня по грудень 2014 року очолювала оперативну групу СБУ в зоні АТО, після була призначена заступником начальника контррозвідки.

На її думку, на ранньому етапі АТО у російського бойовика Ігоря Гіркіна ("Стрєлков") не було силового резерву в Слов'янську, і українські спецслужби розробили план взяття міста в кільце.

"Адже з боку Ізюма стояли наші військові, а на іншій частині (Краматорського, - ред.) аеродрому розташовувалися сили спеціальних операцій. План був наступний: доозброїтися, доукомплектувати сили на краматорському аеродромі. Далі силою ударного угруповання з позицій Краматорська і тих військ, які стояли з боку Ізюма, оточити Слов'янськ та відпрацювати терористів по секторах. Але цей план не був прийнятий", - розповіла Лапутіна.

Вона уточнила, що план розробляли "Альфа" (Центр спеціальних операцій "А" СБУ), Національна гвардія і військові. Крім того, за її словами, була можливість звільнити захоплені адміністративні будівлі в Слов'янську, проте в потрібний час спецслужбам не дали команду.

Також Лапутіна зазначила, що СБУ пропонувала нейтралізацію захоплення Верховної ради Криму, протиправних дій лідерів сепаратистів Сергія Аксьонова та Володимира Константинова.

"Думаю, що не скуштуй Росія тоді ейфорії в Криму, вона не пішла б далі. Однак людям, які взяли відповідальність за країну в той дуже складний період, не вистачало сили волі й твердості", - додала міністр.