Украина модернизирует крупнейшее подземное хранилище газа Европы

Оператор газохранилищ Украины начинает переоборудование пяти газотурбинных двигателей для Бильче-Волицко-Угерского ПХГ. Реализация проекта общей стоимостью более 80 млн гривен продлится до конца текущего года.

Как отмечается в сообщении, модернизация позволит уменьшить расход топливного газа при эксплуатации ПХГ на 20%, повысит экономичность и эффективность работы крупнейшего газохранилища Европы. Мощность новых двигателей аналогична существующим и составляет 6,3 МВт. Но в отличие от имеющегося оборудования газохранилищ КПД новых газотурбинных двигателей больше.

"В результате новые двигатели усилят надежность и работоспособность наземного энергомеханического оборудования ПХГ, в то же время повысив эффективность работы дожимной компрессорной станции как в процессе закачки, так и при отборе газа из ПХГ", - говорится в сообщении.

Модернизированная ДКС, помимо прочего, обеспечит долгосрочное функционирование Угерского залежа XVI горизонта. А он является крайне важным для общей эффективности всех ПХГ страны, в частности в режиме отбора газа, добавили в пресс-службе компании.