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Україна модернізує найбільше підземне сховище газу Європи

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 15:56
Україна модернізує найбільше підземне сховище газу Європи Фото: найбільше газосховище Європи модернізують (utg.ua)
Автор: Олександр Білоус

Оператор газосховищ України розпочинає переобладнання п’яти газотурбінних двигунів для Більче-Волицько-Угерського ПСГ. Реалізація проекту загальною вартістю понад 80 млн гривень триватиме до кінця поточного року.

Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу.

Як зазначається в повідомленні, модернізація дасть змогу зменшити витрати паливного газу під час експлуатації ПСГ на 20%, підвищить економічність та ефективність роботи найбільшого газосховища Європи. Потужність нових двигунів є аналогічною існуючим та становить 6,3 МВт. Та на відміну від наявного обладнання газосховищ ККД нових газотурбінних двигунів є більшим.

"У результаті нові двигуни посилять надійність та працездатність наземного енергомеханічного обладнання ПСГ, водночас підвищивши ефективність роботи дотискувальної компресорної станції як у процесі закачування, так і під час відбору газу з ПСГ", - йдеться в повідомленні.

Модернізована ДКС, окрім іншого, забезпечить довгострокове функціонування Угерського покладу XVI горизонту. А він є вкрай важливим для загальної ефективності усіх ПСГ країни, зокрема в режимі відбору газу, додали в прес-службі компанії.

Відзначимо, наприкінці квітня 2021 року Україна почала закачування газу в підземні сховища. Сезон відбору 2020-2021 років виявився одним з найтриваліших.

Нагадаємо, максимум газу у підземних сховищах України був досягнутий 20 жовтня 2020 року - 28,44 млрд кубометрів. Після цього Україна почала відбір газу.

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