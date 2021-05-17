Україна модернізує найбільше підземне сховище газу Європи

Оператор газосховищ України розпочинає переобладнання п’яти газотурбінних двигунів для Більче-Волицько-Угерського ПСГ. Реалізація проекту загальною вартістю понад 80 млн гривень триватиме до кінця поточного року.

Як зазначається в повідомленні, модернізація дасть змогу зменшити витрати паливного газу під час експлуатації ПСГ на 20%, підвищить економічність та ефективність роботи найбільшого газосховища Європи. Потужність нових двигунів є аналогічною існуючим та становить 6,3 МВт. Та на відміну від наявного обладнання газосховищ ККД нових газотурбінних двигунів є більшим.

"У результаті нові двигуни посилять надійність та працездатність наземного енергомеханічного обладнання ПСГ, водночас підвищивши ефективність роботи дотискувальної компресорної станції як у процесі закачування, так і під час відбору газу з ПСГ", - йдеться в повідомленні.

Модернізована ДКС, окрім іншого, забезпечить довгострокове функціонування Угерського покладу XVI горизонту. А він є вкрай важливим для загальної ефективності усіх ПСГ країни, зокрема в режимі відбору газу, додали в прес-службі компанії.