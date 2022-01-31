Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения РФ, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения в Украину. При этом он добавил, что РФ может совершить провокацию "в любой момент".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По его словам, около 120 тысяч российских войск сосредоточены вблизи Украины, и Москва может устроить провокацию "в любой момент".

При этом Данилов утверждает, что для начала полномасштабного вторжения России потребуются масштабные приготовления, которые легко заметить.