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Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения РФ, - Данилов

Автор: Валерия Полищук

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек в случае вторжения в Украину. При этом он добавил, что РФ может совершить провокацию "в любой момент".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По его словам, около 120 тысяч российских войск сосредоточены вблизи Украины, и Москва может устроить провокацию "в любой момент".

При этом Данилов утверждает, что для начала полномасштабного вторжения России потребуются масштабные приготовления, которые легко заметить.

Напомним, сегодня, 31 января, прошло заседание Совета безопасности ООН по Украине. Подробности - в материале РБК-Украина.

Кроме того, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ планирует увеличить свое военное присутствие в Беларуси с помощью 30 тысяч военнослужащих.

Добавим, что президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовятся ко всем сценариям развития ситуации вокруг Украины на фоне угрозы вторжения РФ.

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СНБОАлексей ДаниловВторжение России в Украину