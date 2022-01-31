Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення РФ, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення в Україну. При цьому він додав, що РФ може вчинити провокацію "в будь-який момент".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

За його словами, близько 120 тисяч російських військ зосереджені поблизу України, і Москва може влаштувати провокацію "в будь-який момент".

При цьому Данилов стверджує, що для початку повномасштабного вторгнення Росії будуть потрібні масштабні приготування, які легко помітити.