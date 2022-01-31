Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення РФ, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення в Україну. При цьому він додав, що РФ може вчинити провокацію "в будь-який момент".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За його словами, близько 120 тисяч російських військ зосереджені поблизу України, і Москва може влаштувати провокацію "в будь-який момент".
При цьому Данилов стверджує, що для початку повномасштабного вторгнення Росії будуть потрібні масштабні приготування, які легко помітити.
Нагадаємо, сьогодні, 31 січня, пройшло засідання Ради Безпеки ООН по Україні. Подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що РФ планує збільшити свою військову присутність в Білорусі за допомогою 30 тисяч військовослужбовців.
Додамо, що президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готуються до всіх сценаріїв розвитку ситуації навколо України на тлі загрози вторгнення РФ.