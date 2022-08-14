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Україна багато разів пропонувала закінчити війну. Але Росія вірить у терор, - Зеленський

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 22:34
Україна багато разів пропонувала закінчити війну. Але Росія вірить у терор, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Українська сторона багато разів пропонувала Російській Федерації закінчити війну і залишити захоплені території. Але поки Москва вірить тільки в терор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Він зазначив, що найближчим часом Верховна рада схвалить продовження воєнного стану і загальної мобілізації.

"Очевидне рішення, очевидні причини. Україна завжди прагнула і прагне миру і багато разів у різних переговорних форматах пропонувала російському керівництву закінчити війну та звільнити українську землю від окупації. Але поки Росія вірить у терор, перебуває в полоні своїх пропагандистських ілюзій і досі сподівається, що нібито зможе чогось досягти різними формами шантажу. Не зможе", - підкреслив Зеленський.

За його словами, це означає, що українці повинні захищатися і відповідати на кожен прояв терору.

"Ми повинні боротися на всіх рівнях і на всіх фронтах, максимально посилювати нашу державу, зберігати нашу єдність і залучати ще більше число країн до нашої антивоєнної коаліції. Чим сильнішою буде Україна, тим слабшою буде Росія, а значить, менше часу триватиме ця війна", - додав президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський також звернувся до громадян Російської Федерації, заявивши, що мовчання про війну проти України прирівнює їх до співучасті.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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