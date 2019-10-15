Украина в Минске настаивает на полном прекращении огня и роспуске "ЛДНР"

В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы, которое состоялось сегодня, 15 октября, украинская сторона настаивала на полном прекращении огня и роспуске "ЛДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарку Олифер в Facebook.

При этом она отметила, что Украина назвала ряд условий для выполнения политического блока вопросов минских соглашений. Среди условий:

роспуск квазигруппировок "ЛДНР";

полное прекращение огня;

обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники;

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения;

обеспечение работы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей;

установление контроля над неподконтрольной Украине участком российско-украинской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и минскими соглашениями.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу завершилось досрочно, а стороны не смогли согласовать ключевые вопросы. Речь идет о разведении сил, возобновлении выплат и обмене пленными.

Кроме того, 14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак обсудили в Люксембурге усиление работы Трехсторонней контактной группы. Кроме того, они обсудили мир на востоке Украины. Пристайко рассчитывает на активную роль ОБСЕ и помощь в противодействии агрессору.