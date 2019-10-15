Україна в Мінську наполягає на повному припиненні вогню і розпуск "ЛДНР"

Україна назвала низку умов для виконання політичного блоку питань мінських угод
У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи, що відбулось сьогодні, 15 жовтня, українська сторона наполягала на повному припиненні вогню і розпуску "ЛДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарку Оліфер у Facebook.
При цьому вона зазначила, що Україна назвала низку умов для виконання політичного блоку питань мінських угод. Серед умов:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу завершилося достроково, а сторони не змогли узгодити ключові питання. Мова йде про розведення сил, відновлення виплат та обмін полоненими.
Крім того, 14 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та голова ОБСЄ Мирослав Лайчак обговорили в Люксембурзі посилення роботи Тристоронньої контактної групи. Крім того, вони обговорили світ на сході України. Пристайко розраховує на активну роль ОБСЄ та допомогу у протидії агресорові.