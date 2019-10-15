Україна в Мінську наполягає на повному припиненні вогню і розпуск "ЛДНР"

У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи, що відбулось сьогодні, 15 жовтня, українська сторона наполягала на повному припиненні вогню і розпуску "ЛДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарку Оліфер у Facebook.

При цьому вона зазначила, що Україна назвала низку умов для виконання політичного блоку питань мінських угод. Серед умов:

розпуск квазиугруповань "ЛДНР";

повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки;

розведення сил і засобів вздовж всієї лінії зіткнення;

забезпечення роботи Центральної виборчої комісії (ЦВК) України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів;

встановлення контролю над непідконтрольної Україні ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і мінськими угодами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу завершилося достроково, а сторони не змогли узгодити ключові питання. Мова йде про розведення сил, відновлення виплат та обмін полоненими.

Крім того, 14 жовтня міністр закордонних справ України Вадим Пристайко та голова ОБСЄ Мирослав Лайчак обговорили в Люксембурзі посилення роботи Тристоронньої контактної групи. Крім того, вони обговорили світ на сході України. Пристайко розраховує на активну роль ОБСЄ та допомогу у протидії агресорові.