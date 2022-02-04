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Украина минимально уступила России в полуфинале футзального Евро и сразится за "бронзу"

Автор: Андрей Вырва

В полуфинальном матче Евро сборная Украины уступила сборной России.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Украина – Россия – 2:3

Голы: 0:1 – 2 Соколов, 0:2 – 15 Афанасьев, 1:2 – 16 Сирый, 1:3 – 31 Ниязов, 2:3 – 35 Абакшин.

На второй минуте матча благодаря двойному рикошету Соколов открыл счет. В середине первого тайма наша сборная иногда переходила на игру в пять полевых игроков. И однажды российская сборная это использовала, отличился Афанасьев. Однако через минуту после пропущенного гола Евгений Сирый отыграл один мяч. На перерыв наша команда ушла, уступая в счете 1:2.
Отдельно хотелось бы сказать об арбитраже. Судья неоднократно пропускал отмашки и игру руками игроков в красной форме.

Во втором тайме наша команда всеми силами атаковала, но, к сожалению, пропустила после удара взлета от Ниязова. За пять минут до конца матча усилиями Данила Абакшина наша сборная отыграла один мяч. А за минуту до конца игры наши ребята могли сравнять счет, но Петр Шотурма не реализовал пенальти. За 17 секунд до финальной сирены Даниил Абакшин мог сравнять счет, но не попал в ворота. К сожалению, поражение сборной Украины со счетом 2:3.

И обычно надо поблагодарить украинских болельщиков, которые благодаря кричалкам и песням создали фантастическую атмосферу.

В воскресенье наша команда в 15:30 сыграет матч за третье место против Испании или Португалии.

Напомним, что для выхода в полуфинал Украина обыграла Казахстан, а Россия оказалась сильнее сборной Грузии.

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