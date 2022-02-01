ru ua
Вт, 01 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина сыграет против России в полуфинале футзального Евро

Новина українською →
Амстердам, Вторник 01 февраля 2022 20:15
Украина сыграет против России в полуфинале футзального Евро Фото: матч Грузия – Россия (twitter.com/UEFAFutsal)
Автор: Андрей Вырва

В матче 1/4 финала Чемпионата Европы между сборными Грузии и России определялся соперник сборной Украины в полуфинале. Россия выиграла со счетом 3:1.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

Россия – Грузия – 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: Ниязов, 23, Чишкала, 28, 40 – Бранко, 24

Первый тайм прошел в равной борьбе и завершился нулевой ничьей. Однако в начале второго тайма Ниязов вывел россиян вперед. Но через минуту Бранко сравнял счет.

На 28-й минуте Чишкала вывел Россию вперед, а за шесть секунд до конца матча он сделал дубль оформив окончательный результат: Грузия – Россия 1:3.

В пятницу 4 февраля в 19.00 начнется полуфинальный матч Евро между сборными Украины и России, который пройдет в Амстердаме.

Напомним, что сборная Украины в матче 1/4 финала одержала победу над сборной Казахстана со счетом 5:3.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Чемпионат Европы
NEWS
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
Украина ожидает отвода войск РФ. Это будет важный сигнал, - Зеленский
DAILY
Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Перед угрозой войны. Как и почему Европа ищет альтернативу российскому газу