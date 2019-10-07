Украина за месяц выплатила почти 2 млрд долларов долгов

В течение сентября 2019 года правительство и Национальный банк Украины (НБУ) заплатили за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 1 973,8 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, из этой суммы 1 223,7 млн долларов направлено на обслуживание и погашение еврооблигаций, 560,9 млн долларов было уплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальное - по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями.

"Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, на сумму 546,9 млн долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, размер международных резервов Украины в течение сентября 2019 года сократился на 2,6% (на 577,47 млн долларов) на 1 октября составил 21 437,71 млн долларов.

По данным НБУ, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы 2019 года должны выплатить 8,975 млрд долларов. В 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,877 млрд долларов.