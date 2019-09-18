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НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020

Новости » Экономика    18.09.2019 - 18:25
НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

До конца 2020 года Украине надо выплатить 24,8 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Согласно плану, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III-IV кварталы должны выплатить 8,975 млрд долларов, из которых 6,773 млрд долларов - основанная сумма долга, 2,202 млрд долларов - проценты.

Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 01.07.2019

НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020

bank.gov.ua

По данным НБУ, в 2020 году правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 15,877 млрд долларов, из которых 12,095 млрд долларов - основанная сумма долга, 3,781 млрд долларов - проценты.

Календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 01.07.2019

НБУ назвал сумму выплат по внешнему долгу до конца 2020bank.gov.ua

Напомним, по данным НБУ, валовый внешний долг Украины на конец II квартала 2019 года вырос в сравнении с прошлым кварталом на 1,555 млрд долларов - с 113,956 млрд долларов до 115,511 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, по оценкам НБУ, в 2018 году уровень госдолга к ВВП снизился с 72% до 61%. В НБУ ожидают, что жесткая фискальная политика правительства и значительные погашения долга позволят снизить уровень государственного долга ниже 60% от ВВП.

Валовый внешний долг Украины вырос на 1,5 млрд долларов НБУ опасается ускорения инфляции из-за потребительского оптимизма украинцев
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