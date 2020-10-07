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Украина за месяц потеряла 2,5 млрд долларов резервов

Автор: Александр Белоус

Резервы сократились из-за крупных выплат по госдолгу и неблагоприятной ситуации на валютном рынке

Размер международных резервов Украины в течение сентября 2020 года сократился на 8,7% (на -2 523,01 млн долларов). На 1 октября размер резервов составил 26 525,74 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, с начала года резервы выросли на 4,8% (на 1 223,58 млн долларов).

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Как сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины 1 сентября 2020 года погасило вторую серию облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ). По данным Минфина, общая сумма платежа составила более 2 млрд долларов, в том числе 1,69 млрд долларов - погашение еврооблигаций и 0,40 млрд долларов процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах.

Напомним, в июле Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов. НБУ прогнозирует размер международных резервов Украины к концу 2020 года на уровне 29,9 млрд долларов.

Отметим, согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).

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