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Украина за месяц нарастила импорт газа в 11 раз

Автор: РБК-Украина

Украина в июне нарастила импорт газа в 11 раз по сравнению с маем. Объемы поставок по европейскому направлению составили почти 90,250 млн кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Оператора ГТС.

Сообщается, что весь газ в июне был получен посредством виртуального реверса из Венгрии. Всего за первые полгода 2021 года было импортировано 651,46 млн кубометров газа, в том числе в режиме таможенного склада для хранения в подземных хранилищах газа (ПХГ) - 97,09 млн кубометров.

Чистый экспорт природного газа из Украины в страны Европы в июне составил 14,920 млн кубометров, реэкспорт - 6,63 млн кубометров. Всего за первое полугодие 2021 экспортировано 63,720 млн кубометров природного газа и реэкспортировано с таможенного склада ПХГ 689,47 млн кубометров.

Также сообщается, что в июне более 6 млн кубометров газа, которые хранились в режиме таможенного склада в украинских ПХГ, были реэкспортированы в Румынию через трансбалканский газовый коридор. Причина - временная остановка российского газопровода "Турецкий поток".

Оператор ГТС Украины продолжает сотрудничать с Румынией и Молдовой по развитию транспортировки природного газа по Транcбалканскому маршруту с целью увеличения мощности импорта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на сегодня запасы газа в Украине ниже, чем в 2020, а для отопительного сезона нужно закачать еще 4 млрд кубометров.

Подробнее о ситуации читайте в материале "Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине".

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импортгаз