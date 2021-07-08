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Україна за місяць наростила імпорт газу в 11 разів

Автор: РБК-Україна

Україна в червні наростила імпорт газу в 11 разів порівняно з травнем. Обсяги поставок за європейським напрямком склали майже 90,250 млн кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Оператора ГТС.

Повідомляється, що весь газ в червні було отримано за допомогою віртуального реверсу з Угорщини. Загалом за перші півроку 2021 року було імпортовано 651,46 млн кубометрів газу, в тому числі в режимі митного складу для зберігання в підземних сховищах газу (ПСГ) - 97,09 млн кубометрів.

Чистий експорт природного газу з України до країн Європи в червні склав 14,920 млн кубометрів, реекспорт - 6,63 млн кубометрів. Загалом за перше півріччя 2021 року експортовано 63,720 млн кубометрів природного газу та реекспортовано з митного складу ПСГ 689,47 млн кубометрів.

Також повідомляється, що в червні понад 6 млн кубометрів газу, які зберігалися в режимі митного складу в українських ПСГ, були реекспортовані в Румунію через трансбалканський газовий коридор. Причина - тимчасова зупинка російського газопроводу "Турецький потік".

Оператор ГТС України продовжує співпрацювати з Румунією та Молдовою щодо розвитку транспортування природного газу Трансбалканським маршрутом з метою збільшення потужності імпорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на сьогодні запаси газу в Україні нижчі, ніж у 2020, а для опалювального сезону потрібно закачати ще 4 млрд кубометрів.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Ціна на газ в Європі б'є рекорди. Чи дорожчатиме "комуналка" в Україні".

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